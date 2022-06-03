Инфляция в Грузии в мае ускорилась до 13,3%

Годовая инфляция в Грузии в мае текущего года составила 13,3%. Месяцем ранее этот показатель составлял 12,8%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованных в пятницу статистических данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

Больше всего в мае в годовом исчислении выросли цены на фрукты и виноград (13%), хлеб и хлебопродукты (4,8%), морепродукты (1,8%), масла и жиры (1,6%), минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки (1,2%). Вместе с тем в Грузии подешевели молоко, сыр и яйца (- 4,5%).

Инфляция в годовом исчислении стала расти в Грузии с марта 2021 года. Для сдерживания инфляционных процессов Национальный банк республики стал ужесточать монетарную политику, повысив ставку рефинансирования до 11% годовых.

Национальный банк Грузии надеялся, что к концу 2022 года показатель инфляции сократится до целевых 3%, но из-за ситуации вокруг Украины, очевидно, этого достичь не удастся.