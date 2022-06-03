Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ

Российское внешнеполитическое ведомство 1 июня уведомил США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ. Как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.