Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", - сказал он в эфире "России 24".

Он отметил, что Ирану в свою очередь нужны крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России.