 На встрече Лавров-Чавушоглу будет обсужден и вопрос Нагорного Карабаха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на «РИА Новости».

По словам Марии Захаровой, на встрече Сергея Лаврова с Чавушоглу будут обсуждены двусторонние отношения, экономическое сотрудничество в контексте западных санкций против России.

Захарова отметила, что переговоры будут включать обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

«В первую очередь, стороны обменяются мыслями о нынешней ситуации в Украине, а также об урегулировании в Сирии, Ливии, Карабахе, на Балканах, в Центральной Азии и в Афганистане», - сказала официальный представитель МИД РФ.