На встрече Лавров-Чавушоглу будет обсужден и вопрос Нагорного Карабаха
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару.
«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на «РИА Новости».
По словам Марии Захаровой, на встрече Сергея Лаврова с Чавушоглу будут обсуждены двусторонние отношения, экономическое сотрудничество в контексте западных санкций против России.
Захарова отметила, что переговоры будут включать обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
«В первую очередь, стороны обменяются мыслями о нынешней ситуации в Украине, а также об урегулировании в Сирии, Ливии, Карабахе, на Балканах, в Центральной Азии и в Афганистане», - сказала официальный представитель МИД РФ.
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