«Флай Арна» получила сертификат на авиаперевозки

«Флай Арна. Национальные авиалинии Армении» - совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group сообщает, что компания получила сертификат эксплуатации воздушного транспорта (AOL), что позволяет авиакомпании начать свою деятельность в Ереванском международном аэропорту «Звартноц».

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, получение сертификата означает, что авиакомпания соответствует всем профессиональным стандартам, соблюдает все правила безопасности, необходимые для эксплуатации воздушного транспорта, готова выполнять полеты, пройдя всесторонние проверки со стороны Комитета гражданской авиации РА.

«Флай Арна» работает с Комитетом гражданской авиации, чтобы определить окончательную дату начала полетов.

Благодаря эффективной работе с командой Комитета гражданской авиации, сертификат получен в результате своевременного выполнения всех критериев и прохождения всех проверок. Это важное событие дает компании возможность начать полеты, демонстрируя уверенность армянской авиационной отрасли и ее потенциал, а также роль «Флай Арна» в достижении долгосрочных целей отрасли.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) присвоила «Флай Арна» двузначный код G6. Полеты начнутся на двух самолетах Airbus A320. Компания будет работать с успешной бюджетной бизнес-моделью Air Arabia.