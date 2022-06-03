AP: американец разбил экспонаты в музее в Техасе на миллионы долларов

Хулиган, незаконно проникший в Музей искусств в штате Техас, повредил несколько артефактов, в результате чего нанес ущерб на общую сумму в более чем $5 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

По его сведениям, 21-летний Брайан Эрнандес в ночь со среды на четверг проник в Музей искусств в Далласе и устроил погром, уничтожив античную греческую амфору и горшок стоимостью более $5 млн. Помимо этого, злоумышленник повредил древнегреческую чашу стоимостью порядка $100 тыс. и керамическую бутыль племени индейцев кэддо, оцениваемую в $10 тыс.

Виновник происшествия был задержан охраной и затем предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения по статье в предумышленном нанесении ущерба в особо крупном размере, за это преступление ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Эрнандес был помещен под стражу с возможностью выйти под залог в $100 тыс.