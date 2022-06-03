Не обеспечен кворум на внеочередном заседании НС

На внеочередном заседании НС 3 июня в 16:00 часов соответствующего количества депутатов зарегистрировано не было.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель НС А.Симонян сообщил, что согласно ч.4 ст.51 “Регламента НС” регистрация продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов.

В повестке дня – подготовленный фракциями "Армения" и "Честь имею" проект Заявления НС “Об армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях".