Азиатские индексы - 03-06-22

ТОКИО, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.27% и составил 27761.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1933.14 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3195.46 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21082.13 пункта.