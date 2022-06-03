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Азиатские индексы - 03-06-22

Азиатские индексы - 03-06-22

ТОКИО, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.27% и составил 27761.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1933.14 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3195.46 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21082.13 пункта.


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