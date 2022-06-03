Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-06-22

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 июня, курс доллара США сократился на 3.11 драмa и составил 440.15 драм. Курс евро сократился на 1.39 драмa и составил 472.59 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.14 драм. Курс британского фунта сократился на 3.20 драмa и составил 553.00 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 184.47 драмa и составила 26107.46 драм. Цена серебра сократилась на 2.16 драмa и составила 305.81 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.