Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пообещал "мгновенный ответ" в случае антииранских шагов, которые могут сделать США и три европейские страны в МАГАТЭ в контексте ядерной сделки с Тегераном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом министр заявил в пятницу в ходе телефонных переговоров с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

"Любые политические шаги США и трех европейских стран (Великобритания, Германия, Франция - прим. ред.) внутри МАГАТЭ, без сомнения, получат соразмерный, эффективный и мгновенный ответ от Ирана. Визит генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Израиль накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ противоречит принципу беспристрастности и профессионализма", - цитирует иранского дипломата пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, "министр иностранных дел Ирана назвал последние попытки США и трех европейских стран подготовить резолюцию в МАГАТЭ неконструктивными, поспешными и противоречащими дипломатическому пути". "Это осложнит переговорный процесс [по восстановлению ядерной сделки] и сделает его более запутанным", - отметил он.

В пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Израиль, где провел переговоры с премьер-министром еврейского государства Нафтали Беннетом. Последний заявил, что его страна привержена дипломатическому пути решения проблемы с Ираном, но в случае неудачи оставляет за собой право на самооборону.