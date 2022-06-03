Саак Варданян назначен и.о. директора ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна”
Решением мэра Еревана Грачья Саркисяна, Саак Варданян назначен исполняющим обязанности директора ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна”. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе метрополитена.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 04.06-17:11 В Москве обвиняемый в убийстве армянского бизнесмена признал вину
- 04.06-16:51 Инфляция в странах ОЭСР в апреле достигла 9,2%: самая высокая инфляция зафиксирована в Турции -70%
- 04.06-16:14 В рамках уголовного дела по факту беспорядков на перекрестке Прошяна-Демирчяна задержаны 13 человек. СК
- 04.06-15:40 В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву
- 04.06-15:35 В Арабкире будет прекращено газоснабжение по улице Фанарджяна
- 04.06-15:17 В Иране за сутки от коронавируса умерли 7 граждан
- 04.06-15:05 4 пострадавших в столкновении на перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна продолжают лечение в стационаре
- 04.06-15:02 Католикос надется, что эксперты защитят справедливые права армянского народа на международных площадках
- 04.06-14:57 На XIV Международном конкурсе артистов балета Армению представит Гор Саркисян
- 04.06-14:26 Акоп Аршакян и посол Италии в Армении подчеркнули дружбу между армянским и итальянским народами
- 04.06-14:20 В Ереване сдан в эксплуатацию новострой – участок дороги Аргаванд-Ширак
- 04.06-14:05 В Армении температура воздуха повысится на 2-4 градуса
- 04.06-14:01 Украина попросила Индию стать страной-гарантом ее безопасности
- 04.06-13:41 На должность посла США в Румынии впервые выдвинута женщина
- 04.06-13:28 В Мали погибли два миротворца ООН
- 04.06-13:21 В Азербайджане заблокировано информагентство РИА Новости
- 04.06-12:56 Овик Агазарян отбыл в Казахстан в рамках наблюдательной миссии ПА ОДКБ
- 04.06-12:53 НС Армении 9 июня созывает внеочередное заседание
- 04.06-12:38 В Германии поезд сошел с рельсов: погибли 4 человека, ранены - 30
- 04.06-12:33 ФФА организует прощальную встречу экс-лидеров сборных Армении и Грузии
- 04.06-11:57 В результате инцидента на перекрестке Прошян-Демирчян госпитализированы 60 человек, из них 39 - полицейские
- 04.06-11:48 Армяно-российско-азербайджанская рабочая группа уточнила подходы по вопросам пограничного и иного контроля
- 04.06-11:22 На трассе Ереван-Севан автомобиль врезался в стену
- 04.06-10:48 Европейские индексы - 03-06-22
- 04.06-10:48 Американские индексы снизились - 03-06-22
14:15, 29.05.2022
1267 просмотров Провокации Азербайджана обосновывают необходимость размещения наблюдательной миссии на границе. МИД РА
15:41, 29.05.2022
1174 просмотров Погода в Армении: метеопрогноз на период с 29 мая по 3 июня
11:29, 29.05.2022
1085 просмотров Жизнь рядового Давида Варданяна, раненного выстрелом с азербайджанской стороны, спасти не удалось
16:39, 01.06.2022
1033 просмотров В Ереване проходит конференция, посвященная правам армян Арцаха
11:50, 29.05.2022
987 просмотров 800-летие основания монастырского комплекса Хоранашат отметили святой литургией