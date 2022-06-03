Китай обратился к США по поводу проведения встречи глав МО двух стран

Пекин официально обратился к Вашингтону по поводу проведения встречи министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ в Сингапуре позднее в июне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу со ссылкой на представителя американской администрации корреспондент агентства Reuters Идрис Али.

"Китай официально обратился к Пентагону по поводу встречи министра обороны Остина и министра обороны Вэй Фэнхэ в Сингапуре позднее в этом месяце. Со стороны США основное внимание будет уделено "управлению конкуренцией", сообщил американский чиновник", - написал журналист на своей странице в Twitter.

В конце мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что США и Китай завершают подготовку к первой личной встрече министров обороны Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ, которая планируется в рамках форума "Диалоги в Шангри-Ла" 10-12 июня в Сингапуре.