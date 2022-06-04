ФФА организует прощальную встречу экс-лидеров сборных Армении и Грузии

На Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна 16 июня в 19:00 часов состоится прощальный матч легенд футбола, в котором примут участие бывшие футболисты сборных Армении и Грузии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

В ходе встречи в составе сборной Армении выступят Юра Мовсисян, Маркос Пизелли, Эдгар Манучарян, Роберт Арзуманян, Карлен Мкртчян, Геворг Каспаров, Артур Едигарян, Левон Айрапетян, Валерий Алексанян, Артур Саркисов, Арарат Аракелян, Самвел Мелконян, Ваагн Минасян.

Тренером команды выступит Роман Березовский.

В составе сборной Грузии выступят футболисты Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Гоча Джамараули, Джано Ананидзе, Георгий Деметрадзе, Отари Марцваладзе и другие.

Тренером грузинской команды будет Давид Муджири, помощником тренера-Михаил Кавелашвили.

Перед встречей и во время перерыва запланирована концертная программа.

Продажа билетов начнется на следующей неделе. Весьсбор от продажи пойдет на благотворительные цели.