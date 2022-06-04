В Германии поезд сошел с рельсов: погибли 4 человека, ранены - 30
12:38, 4 Июнь 2022
Недалеко курорта на юге Германии поезд сошел с рельсов, погибли 4 человека, 30человек получили различные ранения.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Пресс-секретарь полиции сообщил, что 15 пострадавших получают стационарное лечение. На момент аварии в поезде находились 60 человек.
Прокуратура и полиция начали расследование – с целью выяснить причины аварии.
Информация о личности погибших не сообщается. Также не уточняется, есть ли в числе жертв водитель. В поезде также было много учащихся.
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