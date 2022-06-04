В Азербайджане заблокировано информагентство РИА Новости

Информационное агентство РИА Новости в Азербайджане заблокировано.

Как передает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости, отмечая, что МИД Азербайджана ответил на вопрос информагентства, почему в Азербайджане местные власти заблокировали сайт ria.ru.

МИД Азербайджана обвиняет российское информационное агентство в «распространении» заявлений по Нагорному Карабаху, отметив, что оно опубликовало выдержки из интервью госминистра Нагорного Карабаха.

"Российское государственное агентство распространяет информацию клеветнического характера, выступающую против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующую сепаратистские тенденции. Все это не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление", - заявила глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

РИА Новости пишет, что по ее мнению, это якобы противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года.

В интервью РИА Новости госминистр НКР Артак Бегларян отметил, что власти Нагорно-Карабахской Республики продолжат прилагать усилия с целью международного признания.