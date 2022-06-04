На должность посла США в Румынии впервые выдвинута женщина

Президент Джо Байден выдвинул на пост американского посла в Румынии карьерного дипломата Кейтлин Энн Кавалек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Radio România.

Таким образом, послом США в этой стране впервые может стать женщина. Утвердить Кавалек на должность должен будет Сенат Конгресса США.