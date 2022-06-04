Украина попросила Индию стать страной-гарантом ее безопасности

Украина обратилась к Индии с просьбой стать одной из стран, гарантирующих ее безопасность, а также принять участие в процессе восстановления страны

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Hindu.

"Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении страны. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки", - пишет газета.