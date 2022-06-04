Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь 2022

В Армении температура воздуха повысится на 2-4 градуса

В Армении температура воздуха повысится на 2-4 градуса

На территории республики с 4-9 июня после полудня в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах страны ожидается также град. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

С 4-5 июня температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

В Ереване в вечерние часы 4 июня и 8-9 июня в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

5-8 июня ожидается погода без осадков.

 

 

 


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