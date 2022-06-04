На XIV Международном конкурсе артистов балета Армению представит Гор Саркисян

Артист балета Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Гор Саркисян, неоднократно выступавший с сольными постановками, представит Армению на 20-м Международном балетном конкурсе в Москве, который состоится в Российском государственном Большом академическом театре.

Как передает Арменпресс, из оперного театра сообщают, что в 2022 году конкурс посвящен 95-летнему юбилею народного артиста СССР Юрия Григоровича.

"Мы очень гордимся тем, что участвуем в этом огромном событии, а нашему артисту желаем удачного выступления и победы", - говорится в тексте сообщения, распространенном оперным театром.

В состав жюри также входит хореограф Оперного театра, народная артистка Армянской ССР Эльвира Мнацаканян.