В Иране за сутки от коронавируса умерли 7 граждан

В Иране за последние 24 часа от коронавируса умерли 7 граждан, число смертей в стране достигло 141 328 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 64 новых случая коронавируса, 13 человек госпитализированы.

В Министерстве здравоохранения Ирана сообщили, что из зарегистрированных в стране 7 млн 232 тыс. 678 случаев 7 млн 54 тыс. 592 человека выздоровели или выписаны из больниц. 470 граждан в крайне тяжелом состоянии получают лечение в отделениях интенсивной терапии.