Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь 2022

В Арабкире будет прекращено газоснабжение по улице Фанарджяна

В Арабкире будет прекращено газоснабжение по улице Фанарджяна

С целью осуществления плановых работ 6 июня с 12:00 до 18:00 часов будет прекращено газоснабжение газопотребителей улицы Фанарджян административного района Арабкир города Ереван.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в ЗАО "Газпром Армения", попросив абонентов соблюдать правила безопасности.

 


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