В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву

Киев надеется получить подводные лодки из Берлина.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Украинский парламентарий встретился с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт 3 июня. Он поблагодарил власти Германии за военную помощь и подчеркнул, что Украина готова стать "оборонной границей Европы" на востоке.

"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. Это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", – сказал Руслан Стефанчук.