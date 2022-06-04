В Москве обвиняемый в убийстве армянского бизнесмена признал вину

Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину, его также опознали свидетели.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"В ходе проведения следственных действий свидетели опознали обвиняемого как лицо, совершившее преступление. Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление", - сказала она.

Как сообщает прокуратура Москвы, Хамовнический районный суд с участием прокуратуры Центрального административного округа рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемый - 24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян. Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).

Однако адвокат Ервандяна заявил, что убийство Камаряна было не заказным, а из личных побуждений – вражды.

В ночь на 3 июня российскик СМИ сообщили, что убитый – 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по ч.2 ст. 35-104 УК Армении "Подготовка убийства в корыстных целях".