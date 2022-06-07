Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой

Совбез ООН должен быть реформирован, сейчас он слишком политизирован и не отражает мнение всех государств, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

"Реформа ООН – это интересный вопрос. ЮАР в числе первых подняла его еще в 1980-х, Совет безопасности ООН нуждается в реструктуризации. То, что правом вето обладают только пять стран в мире, не устраивает ЮАР. Мы полагаем, что международная структура ООН не должна быть политизирована, но, если посмотреть, как функционирует Совбез ООН, – он очень политизирован", - сказал посол.

"Мы понимаем, что, когда этот механизм создавался в 1949 году, это было оправдано, но сейчас мы уже находимся в 2022 году, и нельзя допускать, чтобы такая непрозрачная структура, как Совбез ООН, не включала бы в себя ни одного представителя из Латинской Америки, с Ближнего Востока, из Африки. В основном Совбез ООН управляется европейцами, потому что они там в большинстве. Это неправильно. Дайте другим континентам возможность сыграть свою роль", - подчеркнул он.