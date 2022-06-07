Глава МИД Армении принял родственников незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 7 июня встретился с группой родителей и родственников незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мирзоян коснулся вопроса освобождения военнопленных и других удерживаемых лиц, работы по представлению проблемы высокопоставленным международным деятелям, парламентариям, правозащитным организациям, после чего ответил на вопросы присутствующих.

Арарат Мирзоян подтвердил, что МИД Армении прилагает все усилия для скорейшего освобождения военнопленных и их репатриации.