Президент Грузии посетит Италию с государственным визитом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 7 июня , отправится с государственным визитом в Италию, как передает Арменпресс, об этом сообщает администрация главы государства.

По информации пресс-службы, официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме – одной из трех официальных резиденций президента республики.

В рамках визита запланированы встречи Саломе Зурабишвили с президентом Италии Серджио Матарелла, с премьер-министром Марио Драги, с председателем сената Марией Элизабетой Альберти-Казеллати, с председателем палаты депутатов Роберто Фико, с мэром Рима Роберто Гуальтьери.

После встречи со своим итальянским коллегой президенты выступят с совместными заявлениями для СМИ.

Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. Италия была одной из первых стран, которая признала независимость Грузии.