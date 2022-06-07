Президент Арцаха посетил Комитет государственных доходов 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 7 июня посетил Комитет государственных доходов и встретился с аппаратом структуры.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в начале заседания председатель КГД Арцаха Давид Погосян выступил с докладом, в котором отметил, что налоговые поступления и сборы, уплаченные в государственный бюджет в январе-мае текущего года, составили более 16 млрд драмов, превысив запланированные 14 млрд драмов на 14,3%.

Ведомством проведена большая работа по предоставлению информации о размере ущерба налогоплательщикам, понесшим материальный ущерб в результате войны, решению возникших вследствие 44-дневной войны проблем арцахского бизнеса, внедрению упрощенной налоговой системы для ряда малых и средних предприятий и т.д.

Президент Арцаха выразил удовлетворение последовательной работой сотрудников системы, отметив, что работа, проводимая в рамках программы повышения налоговой дисциплины, должна быть продолжена. По его словам, все действия должны осуществляться только в рамках закона, формируя одинаковые отношения ко всем налогоплательщикам.

Президент Арутюнян коснулся также внутренних и внешних проблем страны, ответил на вопросы присутствующих.

На встрече также присутствовал руководитель аппарата президента Арцаха Карен Шахраманян.