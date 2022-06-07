Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года

Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции к середине 2022 года с последующим спадом темпа роста цен, но вместе с тем видит риск стагфляции, как это было в 1970-х, говорится в докладе.

"Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику", — считают авторы работы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1 процента в январе до 2,9 процента и на 2023 — с 3,2 процента до трех процентов. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией на Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками.

"Эти события вызывают опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции, подобной той, что произошла в 1970-х", — отмечает ВБ.

В 1973 году инфляция подскочила до 10,3 процента при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982 года.

При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 70-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.