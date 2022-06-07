Зеленский заявил, что по-прежнему готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я по-прежнему твердо и решительно настроен, хочу я этого или нет, на прямые переговоры с президентом Путиным, если мы готовы серьезно обсуждать завершение этой войны", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Зеленский в видеоинтервью британской газете Financial Times, опубликованном во вторник на сайте издания.

При этом, по его словам, "не стоит тратить время" на обсуждение с Москвой вопросов, которые не касаются завершения конфликта, в том числе возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. "Если мы не в НАТО, то и баз иностранных государств на нашей территории нет. Если вы хотите принять нас в НАТО, то, пожалуйста, пригласите нас, но в настоящий момент мы это не обсуждаем", - добавил украинский президент.