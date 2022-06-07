В Израиле выросла заболеваемость COVID-19

Более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Израиле. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Globes.

Как пишет издание, за сутки выявлен 3731 случай заражения COVID-19. Индекс заражаемости R превышает 1 "в течение нескольких недель".

Число больных в тяжелом состоянии выросло до 103.

Ранее в Израиле были сняты последние ограничения по коронавирусу. Так, с 20 мая отменены обязательные ПЦР-тесты в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.