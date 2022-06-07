Россия сняла все ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому отменяются все коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение кабмина от 20 мая 2022 года: в нем был установлен "перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение". Сейчас этот список дополнен Арменией и Киргизией.

Ранее он состоял из девяти стран, в него входили Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия. Транспортные ограничения отменяются с даты включения государства в этот перечень.

Как указано в распоряжении, документ утвержден в соответствии с указом президента РФ от 15 июня 2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в России на фоне распространения коронавируса. Тем указом, в частности, было приостановлено течение сроков действия разрешений на временное проживание и вида на жительство в РФ для иностранцев. При этом отмечалось, что оно приостанавливается на период "до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение" с иностранными государствами.