США заявили о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР без предварительных условий, однако до сих пор не получили положительную реакцию на такую инициативу со стороны Пхеньяна. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник журналистам американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.

"США всегда четко заявляли, что нацелены на диалог с Пхеньяном без предварительных условий", - сказал Сон Ким в ходе спецбрифинга для журналистов, посвященного ситуации вокруг Корейского полуострова.

Однако, по его словам, до сих пор Вашингтон не получил положительной реакции на такое предложение. Кроме того, как указал американский чиновник, Пхеньян не отреагировал на обращения США, доставленные при посредничестве третьих сторон, и не высказал какого-либо интереса к налаживанию диалога между странами.

Спецпредставитель США вместе с тем подчеркнул, что Вашингтон не ставит каких-либо искусственных сроков, по истечении которых взаимодействие с КНДР станет невозможным.

В воскресенье КНДР с 9.08 по 9.43 пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.