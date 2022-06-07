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Будем сражаться с очень сильной командой: Капаррос о предстоящем матче с Шотландией

Будем сражаться с очень сильной командой: Капаррос о предстоящем матче с Шотландией

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос считает Шотландию сильной командой. 

«Теперь не нужно обращать внимание на турнирную таблицу. Матч с Ирландией уже в прошлом. Мы знаем, что будем сражаться с очень сильной командой, игроки которой очень конкурентоспособны. Но мы доверяем нашим футболистам», - как сообщает Арменпресс, на предматчевой пресс-конференции сказал главный тренер сборной.

Испанский специалист особо выделил командную игру шотландской команды и наличие высококлассных футболистов.

Говоря о футболистах сборной Армении, он сказал: «Будущее армянского футбола- это не только Сперцян, но и Артур [Серобян], Ваан [Бичахчян], Степа [Мкртчян]».

6 июня сборная Армении вылетела в Глазго, где 8 июня в рамках Лиги Наций сразится с командой Шотландии. 


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