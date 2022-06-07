В Швейцарии заявили, что отменят санкции против РФ, если так же поступит Евросоюз

Берн отменит введенные против России санкции, если аналогичным образом поступит Евросоюз (ЕС). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр экономики Швейцарии Ги Пармелен на встрече с членами Национального совета (большой палаты парламента).

"Если ЕС снимет свои санкции, Швейцария это тоже сделает, в соответствии с правовой базой", - приводит заявление Пармелена информационное агентство ATS Kingston.

Парламентариев интересовало, как швейцарские санкции сказались на России. Министр в этой связи пояснил, что поскольку Швейцария принимала санкции против РФ совместно с Евросоюзом и другими партнерами, то "невозможно знать, как развивалась бы ситуация, если бы Берн их не принял". Он подчеркнул, что эти меры "не поддаются количественной оценке".

Пармелен признал вместе с тем, что санкции, введенные против России, сказались на швейцарской экономике. Он подчеркнул, что Берн прилагает усилия, чтобы уменьшить их последствия для Швейцарии "насколько это возможно, в тесном сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и вовлеченными банками".

В воскресенье в интервью газете Blick Пармелен заявил, что санкции не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий на Украине. "Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? - сказал он. - <...> В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута".