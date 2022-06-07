Помощь ООН Украине составила более $1,6 млрд
21:59, 7 Июнь 2022
Инициатива ООН по оказанию срочной помощи Украине профинансирована на 72%, объем содействия превысил $1,6 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы вместе с партнерами на Украине продолжаем помогать нуждающимся в гуманитарном содействии людям, - сказал он. - Мы оказали помощь 7,8 млн человек по всей стране".
"Заявка по оказанию срочной помощи Украине профинансирована на данный момент более чем на 72%. $1,62 млрд из запрашиваемых $2,25 млрд получено", - отметил Дюжаррик.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм