Помощь ООН Украине составила более $1,6 млрд

Инициатива ООН по оказанию срочной помощи Украине профинансирована на 72%, объем содействия превысил $1,6 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы вместе с партнерами на Украине продолжаем помогать нуждающимся в гуманитарном содействии людям, - сказал он. - Мы оказали помощь 7,8 млн человек по всей стране".

"Заявка по оказанию срочной помощи Украине профинансирована на данный момент более чем на 72%. $1,62 млрд из запрашиваемых $2,25 млрд получено", - отметил Дюжаррик.