Европейские индексы - 07-06-22

МОСКВА, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.66% и составил 14556.62 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.74% и составил 6500.35 пункта, британский FTSE снизился на 0.12% и составил 7598.93 пункта, а российский RTSI вырос на 0.17% и составил 1180.47 пункта.