СМИ: не менее 10 человек погибли в результате аварии на железной дороге в Иране

Пассажирский поезд сошел с рельсов в центральной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство ISNA.

По предварительным данным, в результате аварии погибли не менее 10 человек, еще несколько получили травмы. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков.