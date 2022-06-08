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Оскароносный режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов «Золотого абрикоса»

Оскароносный режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов «Золотого абрикоса»

Ирландский оскароносный сценарист, режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов 19-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе фестиваля.

Терри Джордж дважды номинировался на «Оскар» за лучший сценарий. В 2012 году он получил «Оскар» за лучший короткометражный фильм. Его известные работы - «Отель «Руанда», «Боксер», «От имени отца», «Тревога».

В фильмах Терри Джорджа снимались звезды мирового кино, такие как Хелен Миррен, Дэниел Дэй-Льюис, Брюс Уиллис, Колин Фаррелл, Хоакин Феникс и другие.

В 2016 году Джордж снял фильм о Геноциде армян «Обещание», в котором снимались Оскар Айзекс, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромвель, Кристиан Бэйл, Анджела Сарафян и другие актеры.

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 10 по 17 июля этого года. Кинофестиваль и в этом году представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, также и фильмы с самых престижных кинофестивалей.
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