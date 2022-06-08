Оскароносный режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов «Золотого абрикоса»

Ирландский оскароносный сценарист, режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов 19-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе фестиваля.

Терри Джордж дважды номинировался на «Оскар» за лучший сценарий. В 2012 году он получил «Оскар» за лучший короткометражный фильм. Его известные работы - «Отель «Руанда», «Боксер», «От имени отца», «Тревога».

В фильмах Терри Джорджа снимались звезды мирового кино, такие как Хелен Миррен, Дэниел Дэй-Льюис, Брюс Уиллис, Колин Фаррелл, Хоакин Феникс и другие.

В 2016 году Джордж снял фильм о Геноциде армян «Обещание», в котором снимались Оскар Айзекс, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромвель, Кристиан Бэйл, Анджела Сарафян и другие актеры.

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 10 по 17 июля этого года. Кинофестиваль и в этом году представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, также и фильмы с самых престижных кинофестивалей.