Депутат Бундестага видит необходимость политического решения нагорно-карабахского конфликта

Депутат фракции «Свободные демократы» Бундестага Германии Тиль Мансман подчеркивает, что необходимо найти политическое решение нагорно-карабахского конфликта. В интервью «Арменпресс» Тиль Мансман отметил, что Германия содействует усилиям Минской группы ОБСЕ в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту.

«Как член Минской группы, Германия поддерживает усилия сопредседателей Минской группы в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, учитывая и начавшиеся в сентябре 2020 года и продолжившиеся до ноября военные столкновения между Арменией и Азербайджаном. Германия считает, что необходимо найти политическое решение конфликта. После военных столкновений Германия на уровне Международного комитета Красного Креста предоставила гуманитарную помощь в общей сложности на 2 миллиона евро», - сказал он.

Тиль Мансман коснулся и диалога по нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнув, что долгосрочной целью всегда должно быть мирное сосуществование. «Какими бы враждебными ни были отношения между Турцией и Арменией, мы сталкиваемся с реальностью, в которой в условиях глобализации Армения, и Турция становятся более взаимосвязанными. Армения должна быть открытой для мира и развития торговли», - сказал Мансман.