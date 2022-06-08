Европарламент призвал Турцию признать Геноцид армян и уважать обязательство защищать армянское наследие

7 июня Европарламент принял ежегодный отчет по Турции, в котором призвал эту страну признать Геноцид армян и соблюдать свои обязательства по защите армянского культурного наследия.

Как передает «Арменпресс», в отчете, который был принят 448 голосами против 67 при 107 воздержавшихся, речь шла о недавних усилиях, направленных на нормализацию армяно-турецких отношений. В частности, было отмечено, что Совет Европы «приветствует недавний процесс сближения между Турцией и Арменией, в связи с решением о начале двусторонних контактов, назначении спецпредставителей, возобновлении авиасообщения между двумя странами». «Совет Европы считает этот опыт очень позитивным событием, которое окажет положительное влияние на процветание и безопасность региона. Совет Европы призывает стороны приложить эти усилия для полной нормализации своих отношений и призывает Европейский Союз активно поддерживать этот процесс», - говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента призвали Турцию «проложить путь к реальному примирению между турецким и армянским народами, включая решение вопроса Геноцида армян, и полностью соблюдать свои обязательства по защите армянского и другого культурного наследия». Авторы отчета выразили надежду, что это может стать способом нормализации отношений на Южном Кавказе. Совет Европы, ссылаясь на принятую организацией 15 апреля 2015 года резолюцию, посвященную 100-летию Геноцида армян, вновь призвал Турцию признать Геноцид армян.

В отчете говорится, что, хотя Турция неоднократно заявляла о своем намерении присоединиться к ЕС, страна в течение последних двух лет не выполняла свои обязательства по членству. В отчете также было подчеркнуто продолжающееся нарушение прав человека в Турции.

Депутаты Совета Европы призвали официальную Анкару добросовестно подойти к заявлениям Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, призвав воздержаться от излишнего давления на этот процесс.