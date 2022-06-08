ВМС Японии и НАТО провели совместные учения в Средиземном море

Корабли ВМС Японии и стран НАТО провели в понедельник совместные учения впервые за последние четыре года. Они состоялись в Средиземном море, более конкретный район не уточняется, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Asahi со ссылкой на военное командование.

В учениях приняли участие два японских военно-учебных корабля и по одному фрегату от ВМС Италии и Турции.

Министерство обороны Японии, отмечает газета, настроено на активизацию практического сотрудничества с НАТО, включая более регулярное проведение совместных учений. Токио, по этим данным, рассчитывает также на более широкое присутствие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во вторник в Токио глава Военного комитета НАТО адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии генералом Кодзи Ямадзаки и министром обороны Нобуо Киси. На них, в частности, речь также шла о более частом проведении совместных военных учений и расширении других форм сотрудничества Токио с Североатлантическим альянсом.

В мае руководитель ОКНШ, выполняющего функции Генштаба вооруженных сил Японии, впервые участвовал в совещании руководителей генеральных штабов ВС стран НАТО в Брюсселе. В конце июня японский премьер-министр Фумио Кисида станет первым главой правительства страны, который примет участие в саммите Североатлантического альянса в Мадриде.