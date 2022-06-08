Четверть россиян предположила, что их ожидает повышение достатка в течение ближайшего года

Четверть россиян (26%) уверены, что в течение ближайшего года имеют основания рассчитывать на улучшение своего материального положения, среди молодежи 18-30 лет такие ожидания есть у 42% респондентов, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

В свою очередь, 17% сограждан полагают, что в течение ближайшего года их достаток будет ниже, чем сейчас, наиболее пессимистично в этом отношении настроены респонденты 46-60 лет (20%), отмечают социологи.

Результаты исследования показывают, что более трети россиян (37%) уверены, что в ближайший год их материальное положение практически не изменится, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 42%.

По данным ФОМ, каждый четвертый (25%) затрудняется оценить перспективы своего материального положения на этот период.

Всероссийский опрос был проведен 27-29 мая 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.