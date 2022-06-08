Сергей Лавров встретится в Армении с Николом Пашиняном и с Ваагном Хачатуряном
12:26, 8 Июнь 2022
В рамках визита Сергея Лаврова в Армению предусмотрены и встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном и с президентом РА Ваагном Хачатуряном.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.
В Ереван 8-9 июня с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.9 июня в МИД РА состоится встреча министров иностранных дел Армении и России.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия