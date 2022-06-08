Армянские арбитры обслужат матч чемпионата Европы Д-21 Эстония-Хорватия

Матч Д-21 Эстония-Хорватия обслужат арбитры из Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 8 июня в эстонском городе Парно состоится матч отборочного тура чемпионата Европы УЕФА Д-21 Эстония-Хорватия.

Матч будет обслуживать судейский состав из Армении во главе с Ашотом Галтахчяном. Ему будут помогать Месроп Казарян и Артур Гдлян. Четвертым арбитром матча будет Завен Ованнисян.