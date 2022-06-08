Армянские арбитры обслужат матч чемпионата Европы Д-21 Эстония-Хорватия
14:01, 8 Июнь 2022
Матч Д-21 Эстония-Хорватия обслужат арбитры из Армении.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 8 июня в эстонском городе Парно состоится матч отборочного тура чемпионата Европы УЕФА Д-21 Эстония-Хорватия.Матч будет обслуживать судейский состав из Армении во главе с Ашотом Галтахчяном. Ему будут помогать Месроп Казарян и Артур Гдлян. Четвертым арбитром матча будет Завен Ованнисян.
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