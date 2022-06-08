Госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу заявил, что около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал TVR.

Парламент Румынии в 2009 году принял закон, упрощающий порядок предоставления гражданства жителям Молдавии. Для получения румынского паспорта проживающим на левом берегу Прута не нужно проходить обязательное собеседование на знание румынского языка.

Одновременно право на румынское гражданство получили все проживавшие на территории Молдавии до 1940 года, когда Бессарабия, занятая румынскими войсками в 1918 году, была присоединена к СССР. Эта норма распространена и на детей, и на внуков бывших подданных "Великой Румынии". Они, как считают законодатели, "утратили гражданство по независимым от них обстоятельствам". Оставить за собой гражданство Молдавии и третьих стран румынский закон позволяет.

"Почти миллион жителей левого берега реки Прут получили гражданство Румынии. Они румыны, и на основании документов доказывают это. В Национальном управлении по делам гражданства рассматриваются на данный момент еще 100 тысяч заявок. Пандемия внесла свои коррективы – процесс шел медленно. В последнее время темп ускорился, но запросов очень много", - сказал Дупу в специальном выпуске общественного телевидения.

Чиновник также сообщил, что Бухарест осенью запустит в Кишиневе более 30 проектов в сфере культуры, свободы СМИ и образования. Финансироваться они будут исключительно Румынией.