В услугах форварда сборной Армении по футболу Саргиса Адамяна заинтересован клуб «Вердер»

Еще один немецкий клуб заинтересован в услугах полузащитника сборной Армении по футболу и немецкого «Хоффенхайма» Саргиса Адамяна.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Bild, услугами Саргиса Адамяна заинтересовался и бременский клуб «Вердер».

Ранее стало известно, что форвард сборной Армении по футболу Саргис Адамян вернется из «Брюгге» в «Хоффенхайм», с которым у него контракт до 2023 года. Вторую половину сезона Саргис Адамян провел в аренде в бельгийском клубе «Брюгге», где стал чемпионом Бельгии.

В составе «Брюгге» Адамян принял участие в 16 играх, став автором 6 голов и 1 голевой передачи.