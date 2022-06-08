Наводнение в Гори – последние данные о ситуации после проливного дождя

Работники Службы ЧС продолжают выкачивать воду из подвалов домов жителей Горийского района (регион Шида Картли), которые были подтоплены в результате проливного дождя во вторник вечером, как передает Арменпресс, об этом сообщает мэрия района.

Работы по ликвидации последствий непогоды не прекращались всю ночь. К утру проблемы практически полностью были решены. Местами работы все же продолжаются.

Возобновлено и движение транспорта по дороге Гори-Тинисхиди, которое накануне было парализовано.

В связи с непогодой в Службу управления чрезвычайными ситуациями от местных жителей поступило около 70 сообщений.

Накануне от проливного дождя и града существенно пострадало село Сагурамо, которое расположено примерно в 30 километрах от Тбилиси.