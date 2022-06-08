СМИ: Иран отключил две камеры МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отключила две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на одном из своих ядерных объектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

О каком объекте идет речь, не уточняется. При этом отмечается, что более 80% камер МАГАТЭ в Иране продолжат функционировать в прежнем режиме.