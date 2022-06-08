Вторая встреча в формате «3+3» состоится в ближайшее время: Сергей Лавров

В ближайшее время состоится вторая встреча по сотрудничеству на Южном Кавказе в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран). Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Млутом Чавушоглу.

«Мы договорились, как дальше работать на Южном Кавказе. Вы знаете о формате «3+3» по инициативе Турции. Первую встречу мы провели в Москве, наши грузинские коллеги не смогли принять участие, но мы подчеркиваем, что всегда будем рады видеть их там. Следующая встреча готовится в самое ближайшее время», - отметил Сергей Лавров.