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Известны дни панихиды и похорон бывшего ректора ЕГУ Арама Симоняна

Известны дни панихиды и похорон бывшего ректора ЕГУ Арама Симоняна

Панихида по бывшему ректору Ереванского государственного университета Араму Симоняну состоится 9 июня в 18:00 в церкви Сурб Саркис Нор Норка.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Службе по связям с общественностью университета.

9 июня в 17:00 у факультета информатики и прикладной математики будут ждать автобусы, которые доставят служащих и студентов универсета в церковь Сурб Саркис Нор Норка.
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